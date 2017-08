Mo Farah despede-se nos mundiais de Londres

Mário Aleixo - RTP 04 Ago, 2017, 08:24 / atualizado em 04 Ago, 2017, 09:33 | Atletismo

Duas vezes campeão olímpico e duas vezes campeão do Mundo, Farah anunciou que encerra a carreira esta época, aos 34 anos, e despede-se das grandes competições no estádio em que se sagrou pela primeira vez campeão olímpico.



De origem somali, o britânico tem mantido em sentido nos últimos cinco anos as sucessivas "armadas" da Etiópia e Quénia e ainda os representantes dos Estados Unidos, país que aposta cada vez mais em africanos naturalizados.



Na linha de partida estarão 25 atletas, depois da desistência de última hora do norte-americano Galen Rupp, o vice-campeão olímpico de 2012. Não haverá, pela primeira vez, europeus de origem, já que o turco Polat Arikan também nasceu em África, no Quénia.



Numa corrida em que todo o estádio estará por Farah, o campeão terá na pista todos contra ele e por certo enfrentará as movimentações táticas da Etiópia (de Abadi Hadis, o líder do ano) e do Quénia (de Geoffrey Kamworor e Paul Tanui, prata no Mundial de há dois anos e no Rio2016, respetivamente).



Usain Bolt entra em ação



O dia marca também a entrada em cena do outro grande nome do atletismo masculino da atualidade, Usain Bolt, que corre as eliminatórias de 100 metros, prova que tem as meias-finais e finais agendadas para sábado.



Para o campeoníssimo jamaicano, bem como para os seus maiores rivais, esta ronda será certamente muito acessível, já a pensar nos grandes embates do dia seguinte.



Um português estará na linha de partida, David Lima, e com justificadas ambições de chegar às meias-finais, atendendo à magnífica época que tem feito, baixando o recorde pessoal para 10,05 segundos.



Melhor, em termos de portugueses, só Francis Obikwelu, que na final olímpica de Atenas2004 fixou o recorde europeu em 9,86 segundos.



Agora em Londres, Lima tem a 15ª marca entre os inscritos, o que deixa margem para acreditar que garantir o direito a correr entre os melhores no dia seguinte não é impossível.



Mais difícil é o trabalho pedido a Marta Pen Freitas, numa das eliminatórias de 1.500 metros.



Em cada uma das três séries passam para a ronda seguinte as seis mais rápidas, havendo mais seis repescadas, para perfazer o total de 24.



Na série de Marta Pen, a segunda, a portuguesa é a 10ª mais rápida (4.05,71), pelo que o seu objetivo parece ser lutar por um bom lugar que ainda lhe permita a repescagem por tempos.



O jornalista da Antena 1, na cobertura dos mundiais, Eduardo Gonçalves, ouviu a atleta fazer a antevisão da prova.





19h35, 1.500 metros (F), eliminatórias, com Marta Pen Freitas20h20, 100 metros (M), eliminatórias, com David Lima21h20, 10.000 metros (M)