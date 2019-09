Mundiais. Ana Cabecinha em 9.º lugar nos 20 km marcha

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Set, 2019, 08:15 / atualizado em 30 Set, 2019, 12:17 | Atletismo

A marchadora lusa terminou com a marca de 1:36.31 horas, conseguindo o seu objetivo de mais uma classificação "top-10" em Mundiais.





O pódio foi para as três atletas chinesas, que se apresentavam como favoritas: Hong Liu (1:32.53), Shenjie Qieyang (1:33.10) e Liujung Yang (1:33.17).