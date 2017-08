Mundiais atletismo: Makwala autorizado a correr 200 metros depois de quarentena

Lusa 09 Ago, 2017, 17:35 | Atletismo

Makwala, detentor da melhor marca do ano, com 19,77 segundos, terá de correr hoje, pelas 18:40, a distância em 20,53 segundos ou menos para avançar para as meias-finais, na qual se irá juntar aos restantes corredores apurados.



Depois de ter sido afetado por uma doença infecciosa (gastroenterite), que afetou quase três dezenas de pessoas envolvidas nos Mundiais, Makwala perdeu a final de terça-feira dos 400 metros e as eliminatórias dos 200, devido a um período de quarentena que terminou hoje pelas 14:00.



O atleta do Botsuana é apontado como o principal rival do sul-africano Wayde Van Niekerk, recordista mundial dos 400, na prova de 200.