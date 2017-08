Mundiais atletismo: Patrícia Mamona foi nona no triplo

Lusa 07 Ago, 2017, 22:05 | Atletismo

Mamona, atual campeã europeia da especialidade, perdeu o lugar na 'finalíssima' dos últimos três saltos mesmo no ensaio final da espanhola Ana Pelleteiro, a relegar a portuguesa de oitava para nona.



Com um nulo a abrir, Mamona marcou depois a 14,04 e finalmente melhorou para 14,12, o que já se pressentia poder ser insuficiente, tal a qualidade do concurso.



Susana Costa tinha sido a grande surpresa, nas qualificações, com um recorde pessoal a 14,35. Não conseguiu reencontrar-se com esse nível e hoje registou um nulo, 13,99 e 13,97.



Esta foi a segunda vez consecutiva que Portugal colocou duas atletas numa grande final do triplo: no Rio2016, Patrícia Mamona foi sexta (com recorde nacional a 14,65) e Susana Costa foi nona.