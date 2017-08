Mundiais atletismo: Usain Bolt lesiona-se na corrida final

Lusa 12 Ago, 2017, 22:22 / atualizado em 12 Ago, 2017, 22:22 | Atletismo

Bolt recebeu o testemunho para o último percurso na terceira posição, atrás de norte-americanos e britânicos, tentou forçar e acabou por ter de parar na pista, com uma lesão muscular. O recordista mundial de 100 e 200 metros fecha assim a sua carreira com 14 medalhas em campeonatos do Mundo, um recorde para o setor masculino. Só na estafeta, ia em Londres para quarto título consecutivo.



Com surpresa, a Grã-Bretanha ficou com a medalha de ouro, com os Estados Unidos em segundo (não são campeões há dez anos) e Japão em terceiro.