Mundiais de Atletismo: Selecionador dá nota de "cinco, seis" no balanço de Portugal

Lusa Comentários 06 Out, 2019, 10:46 | Atletismo

Convidado a valorizar a participação global, numa escala de 1 a 10, José Santos dá uma nota de "cinco, seis", à participação, referindo mais uma vez as condições muito adversas com que se depararam os atletas que competiram na estrada, no passeio marítimo da Corniche - o que não impediu a única medalha de Portugal, através de João Vieira, nos 50 km marcha.



"As condições no interior do estádio eram muito boas, propiciando bons resultados, enquanto que as provas no exterior eram de extrema dureza. Era aí que tínhamos boa parte da comitiva, em termos de atletas, avultando a medalha de prata do João Vieira", referiu.



Para o selecionador, “o balanço é positivo, já que numa equipa de 15 elementos” foi possível conquistar “uma medalha de prata, um quarto lugar (Pedro Pichardo no triplo-salto), um oitavo lugar da Patrícia Mamona, o seu melhor resultado de sempre em mundiais, e ainda o nono lugar de Ana Cabecinha, nos 20 km marcha".



"Houve países que chegaram aqui com expectativas altas e nem uma medalha conseguiram, e outros apenas ficaram com uma medalha", disse ainda.



A um dia do final de competições, Portugal ocupa o 23.º lugar no quadro de medalhas e o 28.º no quadro por pontos, o que já não deverá alterar-se muito e está "em linha" com as edições de Pequim2015 e Londres2017.



Nenhum atleta português em Doha conseguiu recordes pessoais e apenas Pichardo estabeleceu aqui uma melhor marca pessoal da época.