Mundiais. Dia das lançadoras

A primeira a entrar em ação, pelas 16h00 horas de Lisboa, é Liliana Cá, uma atleta que não atingiu os mínimos de participação, mas acabou por receber um convite da IAAF, para se juntar ao lote de 32 participantes nos campeonatos.



Irina Rodrigues entra no segundo grupo de participantes, às 17h25, já conhecedora da marca que será necessário bater para a mais que certa repescagem.



Com efeito, o apuramento direto só se faz a 63,00 metros, um registo já ultrapassado este ano por 12 das atletas, que, no entanto, costumam lançar menos nesta fase do calendário, que vai para lá da época normal.



Irina Rodrigues, com 62,74 metros, apresenta-se como a 14.ª melhor, em 30 lançadoras. Liliana Cá está bem mais para baixo na lista e os 59,69 do ano só lhe vão dão para um 27.º lugar.



No dia em que começam decatlo e heptatlo, há três finais no estádio, duas no setor masculino e apenas uma no feminino.



Às 19h40 começa o lançamento do martelo e às 21h00 os 110 metros barreiras, no que se refere ao setor masculino.



No feminino, corre-se pelas medalhas dos 200 metros às 20h35.