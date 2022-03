Mundiais Pista Coberta. Patrícia Mamona sexta na final do triplo salto

A campeã europeia `indoor` em 2021 fez a sua melhor marca nas terceira e sexta tentativas, depois de ter começado o concurso com saltos de 14,27 e 14,24, aos quais se seguiram dois nulos.

A venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica e recordista mundial, confirmou o favoritismo e revalidou o título, com o novo melhor registo em pista coberta, ao saltar 15,74 na sexta tentativa, quando já tinha o triunfo garantido, com 15,36 metros, então recorde dos campeonatos.

A ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk conquistou a medalha de prata, com um salto de 14,74, a um metro de Rojas, com o bronze a ficar para jamaicana Kimberly Williams, com 14,59.