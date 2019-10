Mundiais. Uma jornada sem portugueses em pista

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2019, 07:49 / atualizado em 01 Out, 2019, 07:51 | Atletismo

O dia tem quatro finais agendadas, no salto com vara, nos 800 metros e 200 metros, do setor masculino, e no lançamento do disco, do setor feminino.

A primeira final do dia é o salto com vara, às 18h05 em Lisboa, reunindo os três homens que esta época passaram os seis metros, ou seja o norte-americano Sam Kendricks, o polaco Piotr Lisek e o sueco Armand Duplantis.

O grande ausente é o francês Renaud Lavillenie, que não conseguiu passar nas qualificações.

Pelas 19h20 começa a final do dardo, em que não é crível que a veterana checa Barbara Spotaková, recordista mundial, consiga revalidar o título, apesar de estar na disputa.

A final deverá ser muito aberta, com todas as sete atletas com mais de 65,00 metros esta época em prova.

A corrida decisiva dos 800 metros está marcada para as 20h10, aparecendo o norte-americano Donovan Brazier e o queniano Ferguson Cheruyot Rotich como os atletas em melhor forma, pelo que se percebeu na qualificação, em que causou surpresa a queda do campeão, o francês Pierre-Ambroise Bosse, e também do vice-campeão, o polaco Adam Kszczot.

Quanto aos 200 metros, fecham o programa, pelas 20h40 e tudo aponta para a consagração do norte-americano Noah Lyles, de longe o melhor da época e das eliminatórias.