Nelson Évora medalha de Bronze nos mundiais de Birmingham2018

RTP Comentários 03 Mar, 2018, 20:35 / atualizado em 03 Mar, 2018, 20:41 | Atletismo

O português chegou a comandar o concurso com o seu 3º salto de (17,40), mas foi ultrapassado pelo Brasileiro Almir dos Santos, medalha de prata e pelo norte-americano Will Claye (17,43) medalha de ouro.



Nelson chegou a estes mundiais com o 'wild card' de vencedor do 'world indoor tour' na sua especialidade - de que nem precisava, já que tinha mínimos, tanto no ano passado como já em 2018.