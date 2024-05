Paris2024. Jorge Vieira confia no "bis" de Pichardo

Jorge Vieira realçou a valia da marca obtida por Pichardo, a 20 de abril, em Xiamen, na China, em declarações à agência Lusa, onde, após quase um ano de ausência, saltou 17,51 metros e assegurou a presença na capital francesa.



“O atleta tem estado a treinar e a treinar bem. Agora, até com mais um elemento na equipa técnica dele, com o apoio médico também da FPA. Portanto, o atleta está em pleno, e como se viu pelo resultado que, aliás como eu previa, logo no primeiro salto conseguiu a marca de qualificação”, recordou Jorge Vieira.



Questionado sobre o litígio entre Pichardo e o Benfica, o dirigente reconheceu que se trata de “uma situação em suspenso”, mantendo-se a “tensão”, sem que receie o impacto no desempenho desportivo do campeão olímpico.



“Tudo isso vai sendo ultrapassado. É óbvio que ainda tem a situação com o Benfica em suspenso. Aquela tensão que existe – e que eu espero que vá ser ultrapassada -, mas que não conflitua com a participação competitiva dele”, rematou.



Apreensão por Dongmo



Jorge Vieira está, contudo, menos otimista relativamente à recuperação da lançadora Auriol Dongmo, quarta no lançamento do peso em Tóquio2020.



“Aí estou muito mais preocupado com a Auriol. Eu diria que é muito difícil, muito improvável a participação nos Jogos, mas, sobretudo, a participação nos Jogos a um nível elevado. A participar, dificilmente poderá estar no nível mais elevado dela, porque todo o processo até agora tem sido de recuperação da saúde, não da recuperação do estado de forma”, referiu.



Segundo Jorge Vieira, a atleta do Sporting, que não compete desde meados de setembro de 2023, embora já tenha assegurado mínimos para Paris2024, “estará, agora, a começar a fazer os primeiros exercícios de treino, mas tem muito pouco tempo para os Jogos”.



Em idêntica situação está Patrícia Mamona, prata no triplo salto em Tóquio2020, a contas com várias dores, depois de ter recuperado das lesões nos joelhos que a afetam há praticamente um ano.



“Relativamente à Patrícia, é a mesma situação ao nível da saúde também. Como é que ela irá recuperar das pequenas, mas várias lesões que se têm manifestado ao longo dos últimos tempos? Isso é uma questão que é uma questão que me preocupa muito, mas naturalmente não está nas nossas mãos, mas na da biologia”, salientou.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.