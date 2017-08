Patrícia e Susana saltam na final do triplo

Mário Aleixo - RTP 07 Ago, 2017, 08:41 / atualizado em 07 Ago, 2017, 08:41 | Atletismo

Nas eliminatórias, Susana Costa surpreendeu com a terceira melhor marca e o seu recorde pessoal, com 14,35 metros, mais seis centímetros do que Patrícia Mamona, quarta da qualificação.



Bicampeã mundial e campeã olímpica, a colombiana Caterine Ibarguen parte como clara favorita a novo título mundial numa final com apenas três caras novas em relação aos Jogos Rio2016, nos quais Patrícia Mamona foi sexta e Susana Costa nona.



Igualmente sexto no Rio de Janeiro, Nelson Évora também entra em ação, nas qualificações do triplo salto masculino, com o apuramento direto a estar nos 17 metros.



Também David Lima estará no estádio olímpico de Londres, nas qualificações dos 200 metros, depois de não ter chegado às meias-finais no hectómetro.



Além do triplo salto, disputam-se no setor feminino as finais do lançamento do martelo e dos 1.500 metros, nos quais a queniana Faith Chepngetich Kipyegon, campeã olímpica, surge como principal candidata.



No setor masculino, o quarto dia terá apenas uma final, a dos 110 metros barreiras, em que o campeão do mundo, o russo Sergey Shubenkov, a correr como independente, terá entre outros a oposição do recordista mundial Aries Merritt, o único norte-americano na final -- algo inédito em Mundiais.



Programa dos portugueses:



18h30, 200 m (M) David Lima (qualificação)



18h35, Triplo (M) Nelson Évora (qualificação)



20h25, Triplo (F) Patrícia Mamona e Susana Costa (final)



Programa das finais:



19h00, Martelo(F)



20h25, Triplo Salto(F)



21h30, 110 Metros barreiras (M)



21h50, 1.500 Metros (F)