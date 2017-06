Patrícia Mamona abre época com o quarto lugar em Roma

Lusa 08 Jun, 2017, 21:33 | Atletismo

A atleta portuguesa, de 28 anos, faz em Roma o seu quarto melhor salto de sempre, a 23 centímetros do seu recorde nacional, e confirma-se desde já como uma das candidatas ao pódio nos Campeonatos do Mundo deste ano.



O salto, com vento regular de 1,0 metros, só perdeu para a venezuelana Yulimar Rojas (14,84), a colombiana Catarina Ibarguen (14,78) e a cazaque Olga Rypakova (14,64).



O concurso 'revolucionou' o top-5 mundial do ano, justamente fechado por Mamona, atrás de Rojas (14,96), Ibarguen (14,78), Rypakova (14,64) e da cubana Liadagmis Povea (14,45).



Ibarguen, campeã do mundo e olímpica, e que na época passada apenas perdeu uma prova, para Rypakova, parece ter agora na sua 'vice' do Rio2016, a venezuelana Rojas, uma adversária bem à altura.



Com 14,96 há uma semana em Andujar, Espanha, e 14,84 agora, Yulimar Rojas - colega de Nélson Èvora no seu grupo de treino, em Madrid - está consistente a mais de 14 metros e meio.



Quanto a Mamona, que esta época já tem a prata do europeu de pista coberta, confirma em pleno os mínimos para os Mundiais (14,10), com claras aspirações a lutar pelas medalhas.



O regresso à competição é já no sábado, nos Campeonatos de Portugal, que vão ter lugar em Vagos, Aveiro, no fim de semana.