Pedro Isidro alcança mínimos para os Mundiais

21 Mai, 2017 | Atletismo

O marchador português foi oitavo classificado nos 50 km marcha da Taça da Europa de marcha atlética, com o tempo de 3:56:38 horas, assegurando mínimo para os Mundiais de atletismo.



O ucraniano Ivan Banzeruk, com 3:48.15, foi o vencedor da prova e teve a seu lado no pódio o compatriota Ihor Hlvan, que terminou em 3:48.38, enquanto o italiano Michele Antonelli ficou em terceiro, com 3:49.07.



Ainda este domingo, Ana Cabecinha, Inês Henriques e Mara Ribeiro disputam os 20 km femininos e João Vieira e Miguel Carvalho participam nos 20 km masculinos.