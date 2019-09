Portugal já tem três medalhas de ouro nos Europeus Masters de atletismo

Comentários 07 Set, 2019, 09:34 | Atletismo

Orlete Mendes triunfou na marcha em 30.59,49 minutos, com a medalha de prata a ir para outra lusa, Teresa Mendes, em 31.11,56.



Quanto a Céu Cunha, precisou de um lançamento a 11,97 metros para ficar com o ouro.



Portugal soma já três títulos em Veneza, já que na quinta-feira Vânia Silva foi a melhor no lançamento do martelo, no escalão W35, com a marca de 60,27 metros.



Os Europeus Masters, que contam este ano com a presença de Rosa Mota e Francis Obikwelu, disputam-se até ao dia 15.