Português João Nuno Batista campeão europeu de triatlo sprint em juniores

O jovem luso completou o percurso em 20.59 minutos, à frente do húngaro Zálan Hóbor (21.18), segundo classificado, e do italiano Euan de Nigro (21.19), terceiro.



Já o outro português que competiu na final, Gabriel Santos, foi 30.º e último, com o tempo de 23.42 minutos.



Na vertente de juniores femininos, Maria Gonçalves, que na sexta-feira tinha sido afastada da final A, disputou hoje a final B, ficando na quinta posição, em 25.26 minutos.