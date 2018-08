Portugueses conquistam mais duas medalhas nos Europeus de Atletismo WPA

Lusa Comentários 23 Ago, 2018, 20:54 | Atletismo

De acordo com nota da Federação Portuguesa de Atletismo, no quarto dia de provas, o atleta Luís Gonçalves conquistou a medalha de ouro nos 200 metros da classe T2, enquanto Miguel Monteiro assegurou a prata no lançamento do peso da classe F40.

O velocista Luís Gonçalves foi o primeiro a brilhar no dia, ao arrecadar a medalha de ouro nos 200 metros da classe T12 com o tempo de 23,12 segundos, ultrapassando o grego Athanas Ghavelas nos metros finais da corrida, naquele que foi o seu segundo pódio, depois do bronze nos 100 metros.

Já ao final da tarde, Miguel Monteiro deu nova alegria à comitiva portuguesa, ao ser segundo no lançamento do peso da classe F40 com a marca de 9,69 metros, apenas batido pelo lançamento 18 centímetros mais longo do croata Matija Sloup.

Ainda nesta quarta jornada de provas, Mário Trindade ficou em quarto nos 1.500 metros da classe T51/52, a apenas dois décimos do pódio, com a marca de 4.49,11 horas, e Maria Graça Fernandes terminou a final dos 200 metros da classe T38 no sétimo posto, com o tempo de 31,34 segundos. Sandro Baessa correu os 800 metros da classe T20 em 2.09,34 minutos, com o terceiro melhor tempo da eliminatória e disputa a final na sexta-feira, às 17:15.

O dia contou ainda com a participação de Sandra Semedo e João Lomar nas tricicletas. Sandra Semedo foi sétima classificada nos 100 metros da classe RR2/RR3, com o tempo de 26,02 segundos, enquanto João Lomar terminou em quarto a final da vertente masculina da mesma prova, com a marca de 30,15 segundos.

Com os pódios hoje conquistados, Portugal chega às nove medalhas nestes Campeonatos da Europa. Carina Paim (400 metros T20), Sandro Baessa (400 metros T20) e Mário Trindade (100 metros T51/52) conquistaram ouro, Carolina Duarte conquistou a prata (200 metros T13) e Carlos Freitas (400 metros T20), Luís Gonçalves (100 metros T12) e Maria Graça Fernandes (400 metros T38) asseguraram o bronze nos primeiros dias da competição.

Na sexta-feira, competem de Ana Filipe, Cláudia Santos e Érica Gomes na final do salto em comprimento da classe T20, Márcia Araújo na qualificação dos 200 metros da classe T12, Maria Odete Fiúza na final dos 1.500 metros da classe T11, Luís Gonçalves na final dos 400 metros da classe T12, Sandro Baessa na final dos 800 metros da classe T20, Carolina Duarte na final dos 100 metros da classe T13, Hélder Mestre na final dos 200 metros da classe T51 e Rafael Neto na qualificação dos 100 metros da classe T54.