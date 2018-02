Portugueses vencem a Maratona da Antártida

01 Fev, 2018, 12:40 / atualizado em 01 Fev, 2018, 12:43 | Atletismo

Um post publicado na sua página do Facebook, Filipa Elvas revela que chegou em primeiro, na prova feminina, na Maratona da Antártida. Uma corrida difícil, escreve, uma vez que "nevou do 5KM até ao fim, com rajadas de vento de 20 nós".



No mesmo post a atleta portuguesa dá conta também da vitória de Manuel Machado na prova masculina.







Quinze países estavam representados. Os primeiros lugares foram para Portugal.