Presidente da República felicita Auriol Dongmo e Pedro Pichardo

Os dois atletas foram medalhados hoje no primeiro dia dos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado, recebendo uma felicitação do chefe de Estado através do portal `online` da Presidência.

"Feitos notáveis dos nossos atletas olímpicos, que muito orgulham Portugal e todos os portugueses", pode ler-se na nota.

No primeiro dia dos Mundiais de Belgrado, Auriol Dongmo garantiu uma inédita medalha no peso para Portugal, com um novo recorde nacional absoluto de 20,43 metros.

Na primeira final dos Mundiais, Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020, bateu por duas vezes o recorde nacional `indoor`, com 17,42 e 17,46 metros, mas uma lesão num pé na quarta tentativa acabou por o impedir de tentar atacar o ouro.

O cubano Lázaro Martínez sagrou-se campeão do mundo, com 17,64 metros, a melhor marca mundial do ano.