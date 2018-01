Samuel Barata campeão nacional de estrada, Inês Monteiro vence no feminino

Lusa 13 Jan, 2018, 18:38 | Atletismo

O fundista dos `encarnados` cumpriu os 10 quilómetros da prova em 29.36 minutos, sete segundos a menos do que Rui Pedro Silva (Sporting), segundo classificado, com Rui Pinto (Benfica) a fechar o pódio com um tempo de 29.48.

Barata, que em 2017 tinha sido terceiro classificado, já havia conquistado a São Silvestre de Lisboa em 30 de dezembro, na sua primeira participação na corrida.

Na prova feminina, Inês Monteiro igualou o recorde de Ana Dulce Félix, com cinco títulos, ao terminar os 10 quilómetros de prova em 33.37 minutos, único registo abaixo dos 34.

Monteiro conquistou quatro títulos consecutivos, entre 2002 e 2005, e voltou hoje a vencer um título nacional, 13 anos depois.

A colega de equipa Sara Moreira foi segunda classificada, ao terminar com 34.07 minutos, e Cátia Santos (GD Estreito), com um tempo de 34.32, fechou o pódio.

No âmbito coletivo, o Sporting fez a `dobradinha`, ao vencer no setor masculino, na qual pôs fim ao domínio do Benfica, que tinha vencido as últimas cinco edições, e também no feminino, somando o segundo título consecutivo.

O campeonato nacional de estrada (dez quilómetros) disputou-se hoje num percurso em Oeiras, com início e final no Estádio Nacional.