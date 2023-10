Samuel Barata com o segundo melhor tempo português de sempre numa meia maratona

Barata completou o percurso em 01:01.29 horas, que lhe permitiu melhorar o recorde pessoal que tinha imposto já este ano, em Barcelona, em fevereiro, quando correu em 01:01.40, alcançando na altura o terceiro melhor tempo de um português numa meia maratona.



Com o tempo registado hoje na Letónia, o atleta do Benfica ultrapassou Joaquim Pinheiro (01:01.36 horas, em Berlim, em 1992) e está apenas atrás de Luís Jesus, que detém o melhor tempo luso na distância, com 01:00.56, em Kosice, na Eslováquia, em 1997.



A meia maratona dos Mundiais de estrada foi vencida pelo queniano Sabastian Kimaru Sawe, em 59.10 minutos, num pódio que ficou completo com os compatriotas Daniel Simiu Ebenyo (59.14) e Samwel Nyamai Mailu (59.19), segundo e terceiro, respetivamente.