Samuel Barata corre 5.000 metros de Heusdeb-Zolder em 13.39,94 minutos

O atleta Samuel Barata, do Benfica, fez hoje o melhor de um português nos 5.000 metros na última década, ao vencer a corrida ‘B’ do ‘meeting’ de Heusden-Zolder, na Bélgica, em 13.39,94 minutos.