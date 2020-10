Sara Moreira e Jessica no Mundial de meia-maratona

Um tão longo hiato entre a anterior presença e esta faz com que qualquer um dos seis lusos a competir seja estreante, mesmo as experientes Jessica Augusto e Sara Moreira, atleta que festejará os seus 35 anos no dia da corrida.Tal como Sara Moreira, Jessica Augusto, quatro anos mais velha, também nunca correu os Mundiais de meia-maratona, mas a nível europeu as duas têm amplo palmarés, inclusivamente com medalhas conquistadas.O ponto mais alto para as duas aconteceu há quatro anos, em Amesterdão, com o título de Sara Moreira e o terceiro lugar de Jessica - medalhas que juntam a uma recheada carreira em pista, corta-mato e maratona.





Menos cotado, decididamente, é o quarteto masculino, composto por Luís Saraiva, Nuno Lopes, Rui Pinto e Samuel Barata, sendo que todos encaram de forma realista que em Gdynia, mais uma vez, o domínio será de quenianos e etíopes, com uma ou outra intromissão, sobretudo de outros africanos.



Aliás, só em uma edição Portugal chegou ao pódio, justamente na edição de estreia, 1993 - Conceição Ferreira ganhou e as portuguesas ficaram com o bronze coletivo.Desde 2004 que Portugal primava pela ausência, com as exceções de Anália Rosa, 18.ª em 2009, e Dulce Félix, 13.ª em 2008, num claro desinvestimento que passou muito pelo desinteresse dos melhores fundistas.





Boas impressões







Agora, de forma surpreendente, duas das melhores lusas entusiasmaram-se com a ideia de correr a este nível. Inicialmente marcada para 27 de março, a pandemia de covid-19 "reagendou-a" para agora, determinando o "sim" de Sara Moreira, em dia de soprar as velas.", assumiu, em declarações publicadas na página oficial da Federação Portuguesa de Atletismo.", acrescentou.Face ao adiamento dos Campeonatos Europeus de Paris2020, entrará ainda na corrida como a campeã continental em título, uma situação inesperada. Além do mais, "". explica.", assegura Sara Moreira, que não aponta para nenhum objetivo quantificado.

A partida da corrida feminina, em que já há uma desistência de última hora, a holandesa Sifan Hassan, recordista mundial da hora, está marcada para as 11 horas locais (10 horas em Portugal continental), seguindo-se depois a prova masculina.