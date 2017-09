Sara Moreira "preparada e motivada" para regresso à competição

Lusa 12 Set, 2017, 14:23 | Atletismo

"A lesão está ultrapassada. Sinto-me totalmente recuperada. [A lesão] Não deixou mazelas, pelo menos que se tenham notado para já. Tenho treinado a um bom nível. Estou preparada para ir à luta e dar o meu melhor. No domingo, o objetivo é o regresso e voltar a sentir-me bem", disse Sara Moreira.



A atleta vai correr domingo os 21,095 quilómetros da meia maratona do Porto, prova que foi apresentada hoje e que a organização estima que chegue aos 13.000 inscritos, num total de 41 países representados.



Sara Moreira regressa à competição depois de ter falhado os Mundiais, devido a uma entorse na tibiotársica direita com rotura do ligamento talofibular anterior.



"Espero que este seja o regresso que eu quero que é um regresso sem mais paragens. Infelizmente tive uma maré de azar e a época 2016/17 foi muito complicada, com poucas competições, bastantes lesões. Esta meia maratona é especial para mim que nunca a venci. Não sei se conseguirei uma vitória. O objetivo é regressar bem", disse a atleta natural de Santo Tirso.



A atual campeã europeia da distância destacou que tem como horizonte participar nos Nacionais de estrada e de corta-mato, e não esqueceu que em 2018 há novo Campeonato da Europa.



"Quero lá estar na máxima força. Não sei a distância. Vai depender de muitos fatores. Pode ser a maratona ou os 10.000 metros. Daqui até lá há tempo para definir. Agora o objetivo é voltar a competir bem, depois os objetivos do Sporting e só depois o Europeu", concluiu.