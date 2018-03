Seleção de atletismo aposta tudo em Évora e Arnaudov

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2018, 08:15 / atualizado em 01 Mar, 2018, 08:15 | Atletismo

No primeiro dia o programa está reduzido a apenas três finais, no salto em altura, masculino e feminino, e 3.000 metros femininos.



Para ver os portugueses a competir será preciso esperar por sexta-feira, com Lecabela Quaresma a abrir o seu pentatlo logo às 10h18.



Esta quinta-feira a única corrida é a final direta dos 3.000 metros, distância sem lusas há oito anos, mas em que já brilharam Fernanda Ribeiro, com bronze, e Albertina Dias e Marina Bastos, com quartos lugares.



A etíope Genzebe Dibaba defende o título, perante a campeã dos 1.500 metros Sifan Hassan e a dupla campeã mundial, Helen Obiri. As melhores do Velho Continente são Laura Muir, a britânica que venceu nos dois últimos europeus, e a alemã Konstanze Klosterhalfen, em grande progressão esta época.



No salto em altura feminino, ninguém duvida da vitória de Mariya Lasitskene. A russa já passou 2,04 metros, mais sete centímetros do que qualquer uma das rivais.



Ao mesmo tempo, vai decorrer a final do salto para homens e aí o fosso entre os primeiros é bem menor. O favorito é o qatari Mutaz Essa Barshim, eleito atleta do ano de 2017. Barshem vale esta época 2,38, só mais um centímetro do que o russo Danil Lysenko, sempre muito regular.



Os mundiais de pista coberta contam com a presença de 14 dos 24 campeões ondivuduais da última edição.



Programa das finais do dia:



18h45 - salto em altura (m)



18h45 - salto em altura (f)



20h15 - 3.000 metros (f)