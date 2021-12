Shenzhen recebe "meeting" da Liga de Diamante em agosto

A organização já tinha anunciado o calendário há um mês, mas faltava definir o palco para 6 de agosto, até agora identificado como "China 2", já que uma semana antes se compete em Xangai.



A China passa assim a ter duas reuniões, uma situação já prometida desde que em 2019 quando o grupo chinês Wanda se tornou patrocinador do circuito mas que acabou por não se concretizar devido à pandemia de covid-19.



A Liga de Diamante vai passar por 14 cidades em 2022, com a competição a arrancar em Doha, em maio, e a terminar com as finais de Zurique, em setembro.



Os atletas vão competir em 13 "meetings", com o objetivo de conseguirem a qualificação para a etapa final, que está agendada para 7 e 8 de setembro.



A primeira prova será em Doha, em 13 de maio, seguindo-se Birmingham, em Inglaterra, em 21 de maio e Eugene, nos Estados Unidos, em 28 do mesmo mês.



A competição segue para Rabat em 5 de junho, com Roma, Oslo, Paris e Estocolmo a acolherem também provas. Em julho, a Liga de Diamante vai decorrer em Xangai e em agosto segue em Shenzhen, antes do Mónaco e Lausana.



As duas últimas competições são em Bruxelas, em 2 de setembro, e as finais de Zurique, em 7 e 8 de setembro.