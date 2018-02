Sporting com oito títulos individuais no Campeonato de Portugal em pista coberta

Lusa 10 Fev, 2018, 21:21 / atualizado em 10 Fev, 2018, 21:21 | Atletismo

Em Pombal, Lorene Bazolo obteve a marca de 7,30 segundos, que lhe valeu a revalidação do título nacional e melhorou o registo da competição alcançado por Severina Cravid (7,35), em 2001, e aproximou-se do recorde nacional da distância (7,25), na posse de Lucrécia Jardim desde 1996.



Nos 60 metros masculinos, o sportinguista Ancuiam Lopes confirmou o favoritismo e conquistou o título nacional, com o tempo de 6,65 segundos, fazendo a sua melhor marca da época.



Jéssica Inchude, do Sporting, que também era totalmente favorita para o lançamento do peso, não deu hipótese e revalidou o título, com a distância de 16,41 metros.



O atleta 'leonino' João Vieira conquistou hoje o seu 18.º título de campeão nacional de 5.000 metros marcha.



Sem concorrência, o sportinguista concluiu a prova no tempo de 19.33,41 minutos, menos 11 segundos do que o benfiquista Miguel Carvalho, segundo classificado.



No salto em altura, o título nacional foi partilhado por Catarina Queirós (Associação Juventude da Serra) e Catarina Fonseca (Sporting), com 1,73 metros.



A sportinguista Evelise Veiga renovou o título do salto em comprimento, que tinha conquistado em 2017 ao serviço da Juventude Vidigalense, com a marca de 6,22 metros.



No salto com vara, Marta Onofre foi campeã no feminino, com 4,25 metros, e Rubem Miranda em masculinos, com 5,44 metros.



O Benfica conquistou quatro títulos nacionais, entre eles o do triplo salto (16,73 metros), com a estreia de Pedro Pichardo, nascido em Cuba e naturalizado português em dezembro, considerado o rival direto de Nelson Évora, que não participou na prova mas já tem assegurada presença nos Mundiais de Birmingham.



Os 'encarnados' triunfaram nos 1.500 metros masculinos, por Miguel Mascarenhas (3.52,52 minutos), nos 400 metros masculinos, com Ricardo dos Santos (47,50 segundos), e nos 400 metros femininos, através de Rivinilda Mentai (54,73 segundos).



Nos 3.000 metros marcha, Ana Cabecinha, do Clube Oriental de Pechão, conquistou o seu oitavo título, o sétimo consecutivo, com o tempo de 12.39,40 minutos.



Carla Reis, da Juventude Vidigalense, conquistou o título dos 1.500 metros, que pertencia à sportinguista Amélia Vitorino.







- Campeões nacionais da primeira jornada:



Masculinos



60 metros - Ancuiam Lopes (Sporting), 6,65 segundos.



400 metros - Ricardo dos Santos (Benfica), 47,50 segundos.



1.500 metros - Miguel Mascarenhas (Benfica), 3.52,52 minutos.



Salto com vara - Rubem Miranda (Sporting), 5,44 metros.



Triplo salto - Pedro Pablo Pichardo (Benfica), 16,73 metros.



5.000 metros marcha - João Vieira (Sporting), 19.33,41 minutos.







Femininos



60 metros - Lorene Bazolo (Sporting), 7,30 segundos.



400 metros - Rivinilda Mentai (Benfica), 54,73 segundos.



1.500 metros - Carla Reis (Juventude Vidigalense), 4.40,80 minutos.



Salto em altura - Catarina Queirós (Associação Juventude da Serra) e Catarina Fonseca (Sporting), 1,73 metros.



Salto em comprimento - Evelise Veiga (Sporting), 6,22 metros.



Salto com vara - Marta Onofre (Sporting), 4,25 metros.



Lançamento do peso - Jessica Inchude (Sporting), 16,41 metros.



3.000 metros marcha - Ana Cabecinha (Clube Oriental de Pechão), 12.39,40 minutos.