Sporting domina Grande Prémio do Natal em atletismo

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 15:48 | Atletismo

A prova masculina foi mais disputada, com o grupo da frente a integrar seis atletas a meio da prova, sendo quatro do Sporting, Andralino Furtado, Hélder Santos (vencedor em 2017), Tiago Costa e Licínio Pimentel, o benfiquista Samuel Freire e ainda Miguel Ribeiro, do Olímpico Vianense.



Nos dois quilómetros finais já só estavam três atletas no grupo da frente, com Freire a destacar-se no quilómetro final, seguido de Furtado e do veterano Pimentel, este já muito para trás.



Nos metros finais, Andralino Furtado conseguiu recuperar e ultrapassou mesmo Samuel Freire, para conseguir o seu primeiro triunfo na competição, com três segundos de vantagem.



"Este triunfo começou a ser trabalhado no ano passado. Então não consegui estar melhor, mas este ano tinha de fazer melhor. Quando o Samuel se foi embora, tentei não ficar muito para trás, mas acreditei sempre que podia ainda lutar pelo triunfo", disse o vencedor no final da competição, antes de admitir que a sua próxima prova será a São Silvestre da Amadora, mas o objetivo é o nacional de estrada, que será em 12 de janeiro.



A história foi diferente em femininos, na metade final da prova, pois chegaram a andar na frente da corrida as sportinguistas Ana Mafalda Ferreira e Susana Godinho e a benfiquista Neide Dias, mas esta não aguentou o aumento de ritmo e foi ficando para trás.



Na frente, Ana Mafalda Ferreira, vencedora em 2012, não tinha adversária à altura e escreveu assim a história do seu segundo triunfo, cortando a meta em 33.24 minutos, com seis segundos de vantagem sobre a sua colega de equipa Susana Godinho, enquanto Filomena Costa, do Jardim da Serra, subiu lugares na classificação para terminar em terceiro lugar.



Ana Dulce Félix, que há uma semana fez o seu segundo melhor tempo de sempre na maratona, em Valência, honrou a palavra dada à organização e correu em Lisboa, terminando em sétimo lugar.



"Não estava nada à espera de vencer. Tive uma época difícil, com muitas lesões, e estavam aqui muitas atletas de grande valia. Mas, como já estava a sentir-me bem nos últimos treinos, aproveitei para me testar ao máximo e terminei feliz, por me sentir bem e por conseguir vencer", afirmou a vencedora da prova, um pouco antes de subir ao pódio.



Terminaram a prova 4.179 atletas, e na principal prova de marcha atlética (5 km), triunfos de dois atletas olímpicos: Pedro Isidro, do Benfica (22.06), e Kristina Saltanovic, do Juventude Vidigalense (23.25).