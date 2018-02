Sporting dominou Nacionais em pista coberta e Remédios bateu recorde com 18 anos

Lusa 11 Fev, 2018, 21:08 | Atletismo

O atleta de 25 anos somou 5.980 pontos, mais 50 do que o seu antecessor, ao vencer seis das sete provas nos dois dias de competição e obteve 5.980 pontos, ficando próximo da melhor marca mundial do ano.



A sportinguista Lorene Bazolo, que no sábado tinha batido o recorde dos 60 metros dos Campeonatos de Portugal de atletismo em pista coberta, com a marca de 7,30 segundos, que lhe valeu a revalidação do título nacional, sagrou-se hoje também campeã nos 200 metros femininos, com 24,15 segundos, revelando estar em grande forma.



Nos 4x400 metros masculinos, o Sporting manteve o título, com o tempo de 3.18,86, que é recorde nacional em campeonatos de pista coberta.



No salto em comprimento, o sportinguista Miguel Paim Marques conquistou o título que pertencia a Marcos Chuva, do Benfica, que não participou nos campeonatos.



Apesar de não se ter preparado especificamente para esta prova, Sara Moreira conquistou o seu nono título nos 3.000 metros, com o tempo de 9.16,44 minutos.



Também sem oposição, o atleta do Benfica Tsanko Arnaudov renovou o título no lançamento do peso, com uma marca de 20,57 metros.



Nos 200 metros, Frederico Curvelo, do Benfica, conquistou o seu primeiro título sénior, batendo o detentor do troféu Carlos Nascimento, do Sporting, por 49 centésimas de segundo.



João Mascarenhas, do Benfica, triunfou nos 800 metros masculinos, com 16 centésimos de segundo sobre o segundo classificado, Sandy Martins, do Sporting, que era o detentor do título.



No salto em altura, o benfiquista Paulo Conceição revalidou o título nacional com a marca de 2,20 metros, menos cinco centímetros do que no ano passado.



Num total de 30 provas, o Sporting conquistou 18 títulos, o Benfica oito, a Juventude Vidigalense dois, a Associação Jardim da Serra dois, um deles partilhado com os "verde e brancos", e o Clube Oriental do Pechão um.







- Vencedores da segunda jornada:







Masculinos



60 metros barreiras - Rasul Dabó (Sporting), 7,92 segundos.



200 metros - Frederico Curvelo (Benfica), 21.43.



800 metros - João Fonseca (Benfica), 1.50,60 minutos.



3000 metros - Nuno Lopes (Sporting), 8.18,51.



4x400 metros - Sporting, 3.18,86.



Heptatlo - Samuel Remédios (Juventude Vidigalense), 5.980 pontos.



Salto em comprimento - Miguel Paim Marques (Sporting), 7,57 metros.



Lançamento do peso - Tsanko Arnaudov (Benfica), 20,57.



Salto em altura - Paulo Conceição (Benfica), 2,20.







Femininos



60 metros barreiras - Olímpia Barbosa (Sporting), 8.58 segundos.



200 metros - Lorene Bazolo (Sporting), 24.15.



800 metros - Cátia Azevedo (Sporting), 2.13,53 minutos.



3000 metros - Sara Moreira (Sporting), 9.16,44.



Triplo salto - Lucinda Gomes (Sporting), 13,14 metros.



4x400 metros - Sporting, 3.51,71 minutos.



Pentatlo - Bárbara Silva (Associação Jardim da Serra), 3.462 pontos.