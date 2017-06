Susana Costa terceira no "meeting" de Barcelona

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 08:01 / atualizado em 30 Jun, 2017, 08:01 | Atletismo

A portuguesa Susana Costa classificou-se em terceiro lugar no triplo salto do "meeting" de atletismo de Barcelona, com a marca de 13,42 metros, no único salto válido da sua série.



O concurso viria a ser ganho pela espanhola Ana Peletero, com 13,85 metros, à frente da francesa Jeanne Yssouf, que atingiu menos um centímetro.



A marca da portuguesa está longe do seu melhor da época, que continua a ser os 13,99 metros obtidos nos Campeonatos da Europa de pista coberta.



A outra portuguesa em ação no "meeting" foi Dorothée Évora, nos 400 metros - não foi feliz já que acabou por ser desclassificada, por ter feito parte da prova no corredor de outra atleta.