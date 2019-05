Taça da Europa. João Vieira e Inês Henriques conquistam bronze

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 11:10 / atualizado em 19 Mai, 2019, 11:28 | Atletismo

Na prova de 50 quilómetros, que se iniciou às 08h00 locais (06h00 em Lisboa), o recordista nacional João Vieira começou cautelosamente, sendo 16.º aos 10 quilómetros e sexto aos 20, para atingir o terceiro posto aos 43.

Até ao final, o sportinguista, de 43 anos, manteve-se na luta pelas medalhas, fechando o pódio com a marca de 3:46.28 horas, a sua terceira de sempre e com mínimos para os Mundiais de Doha 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

O vencedor da prova foi o francês Yohann Diniz, recordista mundial, que fez 3:37.43, recorde da prova. O segundo foi o bielorrusso Dzimitry Dziubin (3:45.51).

Inês Henriques manteve-se na luta pelas medalhas até ao final, tendo caído para o terceiro lugar aos 31 quilómetros, quando foio nultrapassada pela espanhola Julia Takacs.



A marchadora portuguesa fez a marca de 4:13.57 horas, conseguindo assim os mínimos para os Mundiais de Doha, o mesmo sucedendo com Mara Ribeiro, que foi 12.ª com o tempo de 4:27.14.



A italiana Eleonora Giorgi venceu a prova com o tempo de 4:04.50, novo recorde europeu, enquanto a medalha de prata foi para Julia Takacs, que é a nova recordista de Espanha com 4:05.46.



Nos 10 quilómetros, a júnior Joana Pontes foi 12.ª classificada, com 50.07 minutos.