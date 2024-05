Thiago Braz falha os Jogos por doping

O brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara no Rio2016 e bronze em Tóquio2020, foi suspenso por doping por 16 meses, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (UIA), e vai falhar os Jogos Olímpicos Paris2024.

"A UIA suspende Thiago Braz por 16 meses devido à presença de ostarina, que o atleta diz ter consumido através de complementos alimentares e que continham a substância proibida", referiu a autoridade antidopagem, em comunicado.



Braz foi suspenso provisoriamente em julho de 2023, na sequência de um controlo positivo no meeting de Estocolmo. A suspensão, de 16 meses, corre assim até 27 de novembro de 2024, esclarece o comunicado.



O varista brasileiro recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), adianta a UIA, que refere que não descarta apelar para uma suspensão mais longa.



A UIA pediu quatro anos de suspensão, mas o tribunal arbitral da UIA (instância independente) aceitou que Thiago Braz seguiu as recomendações da equipa médica, e decidiu-se por uma suspensão mais curta.



Campeão olímpico perante o seu público no Rio de Janeiro, com 6,03 metros, e depois medalhado de bronze em Tóquio, com 5,87, falhou os Mundiais de Budapeste no ano passado devido à suspensão provisória.



No seu palmarés, consta também a prata dos Mundiais de pista coberta de 2022, sendo que foi quarto nos Mundiais ao ar livre de 2022, em Eugene.