Tóquio2020. Fabrice Zango consegue primeira medalha da história do Burkina Faso

Fabrice Zango conseguiu a primeira medalha em Jogos Olímpicos para o Burkina Faso, com o bronze no triplo salto de Tóquio2020, atrás do português Pedro Pichardo e do chinês Yaming Zhu, mas admitiu estar “um pouco triste”.