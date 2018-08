Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 12:11 / atualizado em 09 Ago, 2018, 12:11 | Atletismo

Evelise Veiga assegurou o apuramento com o seu primeiro salto, de 6,61 metros, que deixou a atleta no 12.º lugar do concurso, tornando-se na segunda portuguesa a chegar a finais na especialidade, depois de Naide Gomes.





No lançamento do disco, Irina Rodrigues, conseguiu o apuramento para a final, com 59,22 metros no terceiro ensaio, depois de 55,15 e 56,38, fase para a qual Liliana Cá, do Nova Luzes, já se tinha qualificado, com 58,37.





As provas desta quinta-feira de manhã foram acompanhadas pelo repórter da Antena 1, Eduardo Gonçalves.









As finais do salto em comprimento e do lançamento do disco vão ser disputadas no sábado, a partir das 20h05 minutos e 20h20 minutos (19h05 minutos e 19h20 minutos em Lisboa), respetivamente.