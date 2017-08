Usain Bolt despede-se dos 100 metros sem o ouro

Foto: Phil Noble - Reuters

Usain Bolt fez nove segundos e 95 centésimos. Mesmo assim, foi a melhor marca pessoal do atleta esta época.



Foi a última vez que Bolt correu em provas individuais. Mas ainda vai competir na estafeta dos 100 metros, no próximo sábado, nos Mundiais de Londres, prova na qual já conquistou dois títulos olímpicos e quatro mundiais.



Nesse dia, será mesmo o adeus às pistas do homem mais rápido do mundo, que tem no currículo 19 medalhas de ouro, oito recordes mundiais e cinco títulos olímpicos.