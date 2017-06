Velocidade e saltos em destaque nos Campeonatos de Portugal de atletismo

Lusa 09 Jun, 2017, 11:06 | Atletismo

Os melhores meio-fundistas vão estar no sábado na Taça da Europa de 10.000 metros, o que naturalmente tira qualidade às provas de 5.000 metros agendadas para Vagos.



As figuras mais mediáticas em prova serão, sem sombra de dúvida, os triplo-saltadores, pelos resultados que Nélson Évora e Patrícia Mamona já fizeram este ano.



Évora, campeão europeu em pista coberta, com 17,20 metros em Belgrado, está mais de um metro à frente da concorrência nacional.



Mamona, vice-campeã europeia 'indoor', subiu a quinta da época na quinta-feira em Roma, com 14,42. Susana Costa, também atleta de nível internacional, está longe, com 13,94.



Se tudo correr com naturalidade, será o 12.º título para Évora, no sábado, e o 10.º para Mamona, este consecutivo, no domingo.



Quem também vem de uma grande marca, esta época, é Marta Pen, desde domingo a segunda portuguesa de sempre em 1.500 metros. Melhor, só a lendária Carla Sacramento.



Marta Pen, que vive nos Estados Unidos e já tem mínimos para os Mundiais, está inscrita para Vagos nos 400, 800 e 1.500 metros, não sendo ainda certo em que distâncias vai competir.



Já no setor masculino, promete ser bem renhido o despique entre Emanuel Rolim e o pentacampeão Hélio Gomes, ambos com marcas abaixo dos 3.38,00 minutos.



Muito competitiva deve ser a prova de 100 metros masculinos, com todos os campeões dos últimos oito anos em 'liça' - incluindo o 'eterno' Francis Obikwelu.



Diogo Antunes defende o título, ameaçado por Carlos Nascimento, Yazaldes Nascimento, David Lima e Ancuiam Lopes, tudo atletas abaixo dos 10,35 segundos. Em femininos, Lorene Bazolo não tem oposição à altura e vai por certo revalidar o troféu.



A nível de lançamentos, as atenções concentram-se no peso masculino, que coloca lado a lado o recordista Tsanko Arnaudov com Francisco Belo e ainda o ex-recordista, Marco Fortes, à procura do regresso à melhor forma.



Outras provas equilibradas e de resultado imprevisível são as do salto com vara (Marta Onofre contra Leonor Tavares, em femininos, e Diogo Ferreira contra Edi Maia e Ícaro Miranda, em masculinos).



Depois de magníficos resultados nas provas combinadas, a ainda júnior Marisa Vaz de Carvalho tenta ser campeã absoluta no salto em comprimento, discutindo o título com a sua irmã Teresa e com Evelise Veiga. Em masculinos, Marcos Chuva é 'campeão anunciado', à procura dos centímetros que ainda lhe faltam para o Mundial.



Os campeonatos de Portugal de atletismo disputam-se em Vagos no sábado, entre as 15:00 e as 21:00, e no domingo, entre as 11:45 e as 19:40.