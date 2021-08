Autárquicas 2021. Debate de Bragança

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Bragança.



O debate acontece esta quinta-feira, às 21h30, na RTP3.





O candidato do Bloco de Esquerda é André Xavier. Tem 19 anos e é natural de Palaçoulo, uma freguesia no município de Miranda do Douro. Estuda Gestão de Negócios Internacionais no Instituto Politécnico de Bragança. Enquanto candidato mais jovem às autárquicas de Bragança, André Xavier procura promover a inovação e tornar o concelho mais “atrativo” para os jovens.



A CDU apresenta António Morais. Tem 72 anos, é sociólogo e foi assessor do Parque Natural Montesinho, entretanto aposentado. Além de militante do PCP, é membro da Comissão Concelhia de Bragança. Esta é a quarta vez que António Morais é candidato à Câmara de Bragança, tendo concorrido em 1993, 1997 e 2017.



Carlos Silvestre é candidato independente pelo Chega. Tem 56 anos e é professor do segundo ciclo em Mirandela. Carlos Silvestre já foi militante do PS e candidato pelo Aliança nas últimas legislativas.



O PSD concorre com Hernâni Dias, o autarca em exercício. Concorre para o seu terceiro mandato. Hernâni Dias tem 53 anos, é licenciado em Português/Francês pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é docente de Português no agrupamento de escolas de Mirandela. De 2001 a 2009 foi presidente da Junta de Freguesia de Sendas, da qual faz parte a aldeia onde nasceu, Fermentãos.



Jorge Gomes concorre pelo PS. Tem 69 anos, é natural de Bragança e empresário. É a terceira vez que concorre à Câmara Municipal de Bragança. É presidente da Federação do PS de Bragança e também membro do secretariado nacional do partido. Jorge Gomes foi vereador da Câmara Municipal de Bragança em dois mandatos e manteve também o cargo de secretário de Estado da Administração Interna entre 2015 e 2017.



Bragança em números

População: 34 580 (- 2,2% em relação a 2011)

Número de eleitores: 35 722

Desemprego: 4,6%

Setor com mais trabalhadores: Agricultura (27%)

Rendimento médio mensal: 1 020€