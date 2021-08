Autárquicas. PS quer consolidar resultado das eleições 2017

"É difícil estar permanentemente a superar recordes. Tivemos um grande recorde em 2013, tivemos um grande recorde em 2017 e agora queremos consolidar esse recorde", afirmou José Luís Carneiro, que falava à agência Lusa antes de participar na inauguração da sede de campanha da candidatura do PS à Câmara de Cantanhede, no distrito de Coimbra.

O secretário-geral adjunto do PS salientou que o objetivo passa por manter a maioria na Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e na Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), onde o partido tem atualmente a presidência.

Questionado sobre se será possível um reforço da posição do Partido Socialista, José Luís Carneiro salientou que o objetivo passa por manter "o essencial das posições" alcançadas em 2017.

"Temos agora um Plano de Recuperação e Resiliência e um quadro financeiro plurianual que, no seu conjunto, representam 40 mil milhões de euros, em que os municípios são responsáveis por mais de 50% do investimento público. É relevante ter nas autarquias autarcas com a mesma visão estratégica no desenvolvimento do país para que auxiliem o Governo na transformação do país", salientou.

José Luís Carneiro salientou ainda que o PS "é o grande partido da proximidade", conseguindo "construir soluções de política que envolvem os cidadãos".

Para o responsável, uma aposta no PS é "uma aposta numa visão de um país que valoriza o investimento público" em áreas como a saúde, a habitação, o transporte ou a valorização dos recursos endógenos, acrescentou.

Em 2017, o PS foi o partido mais votado nas autárquicas, tendo conquistado 158 municípios.

As eleições autárquicas vão decorrer no dia 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).