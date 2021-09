Catarina Martins assume mau resultado e destaca má notícia da direita em Lisboa

Rui Minderico - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assumiu hoje que o partido "teve um mau resultado nas eleições autárquicas" de domingo, destacando ainda a "má notícia" de a direita ter vencido a Câmara de Lisboa, com quem recusa qualquer coligação.