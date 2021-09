Paulo Rangel acusa Costa de instrumentalizar o Governo durante a campanha

Paulo Novais - Lusa

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel disse esta sexta-feira que o secretário-geral do PS "não pode andar disfarçado de primeiro-ministro" e os dirigentes socialistas "disfarçados de ministros" acusando-os de fazerem "uma instrumentalização do Governo".