Rio diz que nunca se demite mas pode não se recandidatar

Rui Rio avisa que não haverá um "terramoto" no PSD caso o partido sofra uma derrota pesada no domingo. O Presidente social-democrata diz que não se vai demitir e poderá apenas não se recandidatar ao próximo congresso. Na Póvoa de Varzim, avisou ainda que as negociações do Governo com PCP e Bloco de Esquerda podem levar a um aumento de impostos no próximo orçamento.