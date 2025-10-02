Cansaço eleitoral na Madeira, energia em Braga

por António Jorge

Em Braga há um independente que pode alterar as contas, Ricardo Silva lidera o Movimento Amar e Servir Braga, foi presidente da Junta de Freguesia de S. Vítor, a maior da cidade. Rui Rocha da Iniciativa Liberal pode ter contra ele o facto do partido não apresentar listas a 24 das 36 freguesias do concelho.

VER MAIS
Em Leiria os mais recentes estudos de opinião publicados pelo Jornal de Leiria apontam para uma renovação de mandato de Gonçalo Lopes do PS, mas ainda assim perde votos em relação aos resultados de 2021. Na Nazaré, Marinha Grande e Peniche antevê-se uma clara subida do Chega.

O cansaço eleitoral marca o tom da campanha na Madeira. Os eleitores estão cansados de serem chamados às urnas. Ainda assim, no Funchal o PSD deve vencer, mas falta saber se o JPP que apresenta Fátima Aveiro pode ser ou não a surpresa da noite.

Análise ao andamento da campanha eleitoral com Miguel Silva do Jornal da Madeira, Damião Pereira do Diário do Minho e Francisco Pedro do Jornal de Leiria.

Edição de António Jorge. 
PUB
PUB