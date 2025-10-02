Cansaço eleitoral na Madeira, energia em Braga
Em Braga há um independente que pode alterar as contas, Ricardo Silva lidera o Movimento Amar e Servir Braga, foi presidente da Junta de Freguesia de S. Vítor, a maior da cidade. Rui Rocha da Iniciativa Liberal pode ter contra ele o facto do partido não apresentar listas a 24 das 36 freguesias do concelho.
O cansaço eleitoral marca o tom da campanha na Madeira. Os eleitores estão cansados de serem chamados às urnas. Ainda assim, no Funchal o PSD deve vencer, mas falta saber se o JPP que apresenta Fátima Aveiro pode ser ou não a surpresa da noite.
Análise ao andamento da campanha eleitoral com Miguel Silva do Jornal da Madeira, Damião Pereira do Diário do Minho e Francisco Pedro do Jornal de Leiria.
Edição de António Jorge.