Política
Autárquicas 2025
Coimbra: Um autarca à procura do 2º mandato, uma ex-ministra e outros 5 candidatos
Fotos: Carolina Ferreira
Neste concelho, há sete candidaturas.
Do outro lado da barricada está a antiga ministra de governos socialistas Ana Abrunhosa, na coligação "Avançar Coimbra", com PS, Livre e PAN, e ainda com a participação do Movimento Cidadãos Por Coimbra.
Francisco Queirós (CDU), José Manuel Pureza (BE), Maria Lencastre Portugal (Chega), Tiago Martins (Nova Direita) e Sancho Antunes (ADN) completam o leque das sete candidaturas.
Nesta reportagem de Carolina Ferreira, damos voz aos cidadãos e também escutamos os candidatos. Registamos preocupações e ideias para o futuro, para o desenvolvimento e o emprego, para a mobilidade e a habitação.