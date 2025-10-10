Coimbra: Um autarca à procura do 2º mandato, uma ex-ministra e outros 5 candidatos

por Carolina Ferreira

Fotos: Carolina Ferreira

Neste concelho, há sete candidaturas.

VER MAIS
O atual Presidente da Câmara, José Manuel Silva, quer um segundo mandato, numa coligação de 7 partidos. "Juntos Somos Coimbra" inclui: PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Nós, Cidadãos, PPM, Volt e MPT.

Do outro lado da barricada está a antiga ministra de governos socialistas Ana Abrunhosa, na coligação "Avançar Coimbra", com PS, Livre e PAN, e ainda com a participação do Movimento Cidadãos Por Coimbra.

Francisco Queirós (CDU), José Manuel Pureza (BE), Maria Lencastre Portugal (Chega), Tiago Martins (Nova Direita) e Sancho Antunes (ADN) completam o leque das sete candidaturas.
Nesta reportagem de Carolina Ferreira, damos voz aos cidadãos e também escutamos os candidatos. Registamos preocupações e ideias para o futuro, para o desenvolvimento e o emprego, para a mobilidade e a habitação.
PUB
PUB