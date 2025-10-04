Em Beja, Ventura "brinda" à vitória do Chega, pede "quebra do domínio" de PS e PSD

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Com o candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal, David Catita, ao lado, André Ventura defende que o partido que lidera “vai ser sempre um dos vencedores” das eleições autárquicas.



O próprio André Ventura sabe que o Chega, atualmente sem presidências de Câmaras, parte para as eleições de um lugar privilegiado, com qualquer conquista a ser lida como vitória. Para o dia 12, define outro objetivo. “O que eu acho relevante no dia eleitoral é que haja uma quebra do domínio autárquico, quer por PS, quer por PSD, e que o Chega consiga intrometer-se nesse domínio e assumir esse domínio”, afirma o presidente do Chega.



A cerca de uma semana das eleições autárquicas, André Ventura visitou, acompanhado por cerca de 30 apoiantes, um dos stands da feira Patrimónios do Sul. Em Beja, concelho que oscilou entre socialistas e comunistas nas últimas décadas, mostrou-se convicto de que o Chega “vai ganhar muitas câmaras no sul do país, à volta de Lisboa, e autarquias no norte do país", insistindo que isso é que vai "fazer a diferença na noite eleitoral”.