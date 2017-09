Álvaro Almeida afirma que o "turismo é fundamental" para o Porto

"E o problema principal é que esta câmara não foi capaz de responder a esses novos desafios. Não foi capaz de responder aos problemas do trânsito, da limpeza das ruas", afirmou.



O candidato do PSD/PPM considera que a câmara liderada por Rui Moreira, "não foi capaz de responder aos problemas do turismo e da limpeza da cidade".



"Temos uma cidade com cerca de 20 por cento de edifício degradados", acrescentou.



O candidato defende que se "deve baixar o custo de viver na cidade" e propõe "um programa de reabilitação de toda a cidade".