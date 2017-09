Álvaro Almeida afirma que Rui Moreira fez pouco pelo Porto

"Candidato-me para ser presidente da Câmara, porque entendo que é preciso mudar o corpo executivo da câmara, porque esta câmara tem feito muito pouco de relevante pelos portuenses", afirmou Álvaro Almeida.



"Candidato-me porque o Porto mudou nos últimos quatro anos, mas foi graças à iniciativa privada, ao desenvolvimento do turismo, que não depende desta ação da câmara. Se dependeu da ação da câmara, foi da câmara anterior, do PSD com o Dr. Rui Rio", acrescentou.



O candidato do PSD/PPM recorda "os mais distraídos que o Porto já era o melhor destino europeu em 2012, antes deste executivo tomar posse".



"O que nós queremos é garantir que o Porto tem uma câmara capaz de resolver os problemas dos portuenses. Eu candidato-me a presidente da Câmara porque nós temos uma equipa que do ponto de vista executivo é a mais eficaz", afirmou Álvaro Almeida.



"Se os portuenses entenderem que o PSD e o PPM não tem uma maioria absoluta, ou nem sequer venceram as eleições, naturalmente que em democracia tanto serve os portuenses no executivo como na oposição. E eu servirei os portuenses na oposição", rematou.