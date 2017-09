BE afirma que o Porto "não está fantástico"

Há "muita gente" que não está feliz com o rumo que o Porto tem seguido, argumenta o candidato do BE.



"Pergunto sempre ao sr Manuel Pizarro quando diz que o Porto está fantástico, está fantástico para quem?", referiu Teixeira Lopes.



Para muita gente "não está fantástico", porque "as rendas aumentaram, porque não há habitação".



A esse respeito, o BE quer "um projeto de habitação pública, porque isso é muito mais seguro", afirma Teixeira Lopes, propondo-se aproveitar os fundos da taxa turística para financiar a ideia, além dos impostos cobrados pela própria Câmara, ou o fundo criado pelo imposto "Mariana Mortágua".



Entre várias farpas lançadas ao candidato socialista Manuel Pizarro, Teixeira Lopes defendeu que "as casas devem ser construídas, antes de mais, com a garantia de que vão ser para as mil famílias que precisam delas e que estão no 'domus' social e que vão ser outras 1500 para rendas condicionadas rendas acessíveis", graças ao dinheiro público.



O Porto é a segunda maior cidade do país e o quarto maior município, com mais de 214 mil habitantes.



À presidência da Câmara da invicta concorrem ao todo nove candidatos que estiveram esta noite, pela primeira vez, frente a frente na Alfândega do Porto.



Durante hora e meia discutiram os problemas da autarquia e o futuro da cidade.