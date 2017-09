Partilhar o artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara" Imprimir o artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara" Enviar por email o artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara" Aumentar a fonte do artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara" Diminuir a fonte do artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara" Ouvir o artigo Manuel Pizarro: "As pessoas sabem o trabalho que o PS fez na gestão da Câmara"