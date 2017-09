Pizarro promete "acordo de governabilidade estável" em caso de vitória

"Não faz nenhum sentido repetir o mesmo acordo", afirmou, acrescentando que irá respeitar em absoluto a decisão dos eleitores se estes não entenderem dar-lhes a vitória.



"Se não for essa a decisão dos eleitores nós não participaremos com funções executivas na governação autárquica" garantiu.



"Se ganhar encontrarei de acordo com os resultados eleitorais uma solução de governabilidade estável", prometeu Pizarro, assumindo que se dá "bem com todos".



O Porto é a segunda maior cidade do país e o quarto maior município, com mais de 214 mil habitantes.



O independente Rui Moreira quer renovar o mandato, mas perdeu o apoio do PS.



À presidência da Câmara da invicta concorrem ao todo nove candidatos que estiveram esta noite, pela primeira vez, frente a frente na Alfândega do Porto.



Durante hora e meia discutiram os problemas da autarquia e o futuro da cidade.