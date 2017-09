Rui Moreira defende que é necessário "resolver o problema da habitação"

"É necessário resolver o problema da habitação (...) e temos de olhar o que aconteceu com a reabilitação, que foi um sucesso na cidade ", frisou.



O candidato defende a criação de "instrumentos fiscais que ajudem a resolver o problema da habitação", como a "necessidade de baixar o IRS na parte das rendas".



Em relação às obras no Mercado do Bulhão, um dos ex-libris da cidade, Rui Moreira afirma que o "o Bulhão será um mercado municipal de frescos. Faremos aquilo que os outros em 30 ou 40 anos nem sequer começaram".



Rui Moreira defende que "é necessário tratar da questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é apenas ambiental, é a sustentabilidade social da cidade, que subitamente cresceu muito".



O atual presidente da câmara do Porto afirma que a cidade "estava sedenta de ter um desenvolvimento cultural diferente. Uma cultura que chegue a todo o lado".